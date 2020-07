NBA está de regresso e joga-se na Disney: sob o signo da justiça social e da incerteza

A NBA é reatada hoje na Disney World de Orlando, pretendendo os jogadores dar voz ao movimento Black Lives Matter e sendo difícil arriscar um desfecho, tal foi a paragem. Envolvendo 22 das 30 equipas da liga norte-americana, a competição na "bolha" arranca com o duelo entre New Orleans e Utah, estando os atletas a planear ajoelhar-se durante o hino

Motivada com o facto de não registar, pela segunda semana consecutiva, qualquer caso de covid-19 entre os 344 atletas que estão em Orlando, a NBA regressa hoje, volvidos quase quatro meses e meio de Rudy Gobert (Utah) ter sido o primeiro positivo conhecido e a competição ter sido dada como suspensa (11 de março). Transferida de armas e bagagens para o complexo da Disney World, a liga norte-americana vai concluir-se num ambiente de "bolha", envolvendo apenas jogadores, treinadores, staff e poucos elementos de produção. O desafio de ultrapassar questões de segurança sanitária, logística e de calendário foi gigantesco e as condições no complexo não foram do agrado de todos, mas seria difícil haver outra forma de continuar. Ao longo dos meses de incerteza, surgiram vozes a favor do cancelamento da temporada, mas, a dada altura, com a morte de George Floyd à mercê de um polícia branco e a consequente explosão do movimento "Black Lives Matter", a opção de jogar passou a ser encarada também como uma forma de colocar o tema da justiça social na ordem do dia. Foi essa a posição de LeBron James (LA Lakers), tendo a NBA autorizado uma série de palavras ou frases reivindicativas para os jogadores usarem nas camisolas durante as partidas. Hoje os protestos devem ir mais longe: segundo os meios norte-americanos, New Orleans Pelicans e Jazz, protagonistas do primeiro duelo do regresso, estão a planear ajoelhar-se em conjunto durante o hino norte-americano.

Luta de LeBron, Kawhi e Antetokounmpo

Envolvendo apenas 22 das 30 equipas - as oito primeiras de cada conferência, mais Washington (Este), Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio e Phoenix (Oeste), que eram os seis conjuntos a seis jogos de garantir uma posição de play-off -, a NBA vai voltar com uma "seeding round" de 88 jogos, que define o alinhamento da fase a eliminar. À data da paragem, Milwaukee detinha o melhor recorde da liga, enquanto os Lakers já tinham carimbado um lugar no play-off, pela primeira vez desde 2013, dados que parecem ser de uma realidade distante face aos dias que passaram. Num recomeço que é uma incógnita, sabendo-se pouco da forma dos jogadores e deixando de existir o tão decisivo fator-casa, LeBron James procura reconquistar um trono ocupado por Kawhi Leonard (LA Clippers) na temporada passada ao serviço de Toronto. Ambos têm em comum a possibilidade de ganhar o anel pela terceira equipa diferente, mas precisam de contar com outra figura: Giannis Antetokounmpo, grande candidato a vencer a distinção de MVP da fase regular, luta por colocar os Bucks na final pela primeira vez desde 1974.

CALENDÁRIO

Esta quinta-feira

New Orleans-Utah, 23h30 (SportTV1)

Esta sexta-feira

LA Lakers-LA Clippers, 02h00 (SportTV1)

Brooklyn-Orlando, 19h30 (SportTV1)

Portland-Memphis, 21h00 (NBA TV)

Washington-Phoenix, 21h00

Milwaukee-Boston, 23h30 (SportTV1)

DATAS

30 de julho a 14 de agosto: Reatamento da fase regular

15 e 16 de agosto: Torneio play-in*

17 de agosto: Início da primeira eliminatória do play-off

20 de agosto: Lotaria do Draft

30 de agosto: Chegada dos convidados dos jogadores a Orlando

31 de agosto: Início da segunda eliminatória do play-off

15 de setembro: Início das finais de conferência

30 de setembro: Início da final da NBA

12 de outubro: Sétimo jogo da final da NBA*

16 de outubro: Draft da NBA

18 de outubro: Abertura do mercado de agentes-livres

1 de dezembro: Início da temporada 2020/21**

*Se necessário

**A confirmar

CLASSIFICAÇÕES

Conferência Este

1.º Milwaukee, 53 vitórias-12 derrotas (81,5%)

2.º Toronto, 46-18 (71,9%)

3.º Boston, 43-21 (67,2%)

4.º Miami, 41-24 (63,1%)

5.º Indiana, 39-26 (60%)

6.º Philadelphia, 39-26 (60%)

7.º Brooklyn, 30-34 (46,9%)

8.º Orlando, 30-35 (46,2%)

9.º Washington, 24-40 (37,5%)

Conferência Oeste

1.º LA Lakers, 49 vitórias-14 derrotas (77,8%)

2.º LA Clippers, 44-20 (68,8%)

3.º Denver, 43-22 (66,2%)

4.º Utah, 41-23 (64,1%)

5.º Oklahoma, 40-24 (62,5%)

6.º Houston, 40-24 (62,5%)

7.º Dallas, 40-27 (59,7%)

8.º Memphis, 32-33 (49,2%)

9.º Portland, 29-37 (43,9%)

10.º New Orleans, 28-36 (43,8%)

11.º Sacramento, 28-36 (43,8%)

12.º San Antonio, 27-36 (42,9%)

13.º Phoenix, 26-39 (40%)