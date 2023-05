NBA elege o cinco ideal da temporada: confira os acompanhantes de Embiid

Redação com Lusa

O camaronês Embiim, dos Philadelphia 76ers, e o norte-americano Jayson Tatum (Boston Celtics) são os únicos que integram este "cinco" que continuam em competição, à procura de um lugar nas finais de conferência, num duelo com vantagem para a equipa dos "sixers" por 3-2

O poste Joel Embiid, eleito jogador mais valioso da fase regular da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), está acompanhado por Luka Doncic, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo e Shai Gilgeous-Alexander no melhor "cinco" da temporada.

O camaronês Embiim, dos Philadelphia 76ers, e o norte-americano Jayson Tatum (Boston Celtics) são os únicos que integram este "cinco" que continuam em competição, à procura de um lugar nas finais de conferência, num duelo com vantagem para a equipa dos "sixers" por 3-2.

Já o esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks) não conseguiu levar a equipa aos play-off, apesar dos seus desempenhos individuais, enquanto o grego Antetokounmpo viu os Milwaukee Bucks serem eliminados na primeira ronda pelos Miami Heat.

A maior surpresa do melhor "cinco" foi o canadiano Gilgeous-Alexander, que conseguiu conduzir a jovem equipa dos Oklahoma City Thunder até ao "play-inn" de acesso ao play-off.

Leia também Ciclismo João Almeida no final da quinta etapa do Giro: "Perdi quatro anos de vida..." Declarações de João Almeida à comunicação da UAE Emirates, após a quinta etapa do Giro, tirada marcada por várias quedas e muita chuva. "Foram quatro horas de corrida e eu perdi uns quatro anos de vida", disse o português, quarto classificado na geral.

A NBA revelou também a segunda equipa do ano, composta por Jaylen Brown (Boston Celtics), Jimmy Butler (Miami Heat), Steph Curry (Golden State Warriors), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) e Nikola Jokic (Denver Nuggets), que ficou em segundo na eleição do mais valioso da fase regular.

Por último, a terceira equipa do ano é composta por De'Aaron Fox (Sacramento Kings), LeBron James (Los Angeles Lakers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Julius Randle (New York Knicks) e Domantas Sabonis (Sacramento Kings).

A escolha foi efetuada por um painel de 100 jornalistas que acompanham a NBA.