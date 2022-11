NBA: Doncic continua imparável e só tem Wilt Chamberlain pela frente

Redação com Lusa

Somou o sétimo jogo com 30 ou mais pontos marcados.

O base esloveno Luka Doncic somou o seu sétimo jogo a abrir a época 2022/23 da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) com 30 ou mais pontos, num registo apenas superado por Wilt Chamberlain.

Depois de no jogo anterior ter igualado o feito de Michael Jordan, o melhor jogador da história, que em 1986/87 abriu a época com seis jogos a marcar na casa das três dezenas, Doncic superou esse registo na receção aos Utah Jazz (103-100).

O esloveno, que tinha somado 35, 32, 37, 41, 31 e 44 pontos nos primeiros seis encontros, fechou o embate com os Jazz com 33, com 12 em 20 nos "tiros" de campo, incluindo dois em seis nos "triplos", e sete em 10 nos lances livres.

Doncic, que juntou 11 assistências, cinco ressaltos e dois roubos de bola, igualou, com sete jogos com 30 ou mais pontos a abrir a época, o registo de Jack Twyman, em 1959/60.

Pelo frente, o base dos Mavs só tem agora Wilt Chamberlain - o homem que um dia marcou 100 pontos num jogo - pela frente, com os oito jogos de 1959/60 e os inigualáveis 23 de 1962/63. Ao 24.º "ficou-se" por 29.

No encontro de quarta-feira, ainda se destacaram nos Mavericks o poste Christian Wood, com 21 pontos e 10 ressaltos, e o base Spencer Dinwiddie, com 20 pontos. Os Jazz foram liderados por Jordan Clackson, com 22 pontos e oito assistências.