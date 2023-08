NBA chocada com donativo ao candidato republicano Ron DeSantis

Ron DeSantis, governador da Florida, apoia as novas diretrizes sobre o ensino da história dos negros norte-americanos naquele estado, aprovadas a 19 de julho

Um donativo de 50 mil dólares (cerca de 45 mil euros) dos Orlando Magic, equipa da NBA, a um grupo de apoio ao candidato republicano à presidência dos EUA Ron DeSantis gerou controvérsia na que é considerada a melhor liga de basquetebol do Mundo.

O sindicato dos jogadores (NBPA) considerou, em comunicado, este contributo "alarmante" tendo em conta as recentes declarações do opositor interno de Donald Trump a propósito de racismo. O NBPA sublinhou que tal doação "não implica o apoio dos jogadores" e embora reconhecendo o direito dos proprietários das franquias a manifestar as suas opções políticas pede-lhes que levem em conta "os valores e a forma de ver dos funcionários e dos jogadores, que pode ser diferente".

Ron DeSantis, governador da Florida, apoia as novas diretrizes sobre o ensino da história dos negros norte-americanos naquele estado, aprovadas a 19 de julho, e segundo as quais a escravatura "foi benéfica" para as suas vítimas, uma vez que lhes permitiu adquirir determinadas competências. Os Orlando Magic, sediados no estado governado por DeSantis, defenderam-se, dizendo que o donativo foi efetuado a 19 de maio, ou seja, dois meses antes da aprovação da polémica orientação escolar.