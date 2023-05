NBA: Celtics vencem em Miami e deixam final da Conferência Este em aberto

Fotografia: Getty Images via AFP

Após mais uma derrota no domingo, os Celtics colocavam-se em possibilidade de serem eliminados por 4-0. Agora, vencem em Miami (116-99) e querem colocar pressão para o encontro de quinta-feira, em Boston

Poucos acreditavam na (ainda) luta dos Celtics, mas a equipa de Boston surpreendeu e venceu em casa dos Miami Heat (116-99), reduzindo a desvantagem na série para 3-1. Apesar de nenhuma equipa na história da NBA ter conseguido recuperar de uma desvantagem de 3-0 numa série à melhor de sete, os Celtics ganham alguma esperança na final da Conferência Este com esta vitória na Flórida e, em caso de novo triunfo na quinta-feira, as contas podem ficar equilibradas entre as equipas, sendo que o conjunto de Boston, devido ao "seeding" (colocação na época regular), tem como trunfo o fator casa.

O duelo começou melhor para a equipa da casa, com Gabe Vincent em grande plano, e os Heat foram para intervalo a vencer por 56-50. No entanto, após o regresso dos balneários, a equipa de Boston registou uma incrível sequência de 18-0 no terceiro período, com Jayson Tatum a assinalar metade deles. Desde aí, Miami ficou sem ideias e os Celtics não deixaram fugir o resultado.

Jayson Tatum inspirou a equipa de Joe Mazzulla (treinador dos Celtics) com 33 pontos marcados, 11 ressaltos e outras tantas assistências: "Esta noite não estávamos a pensar em vencer quatro jogos seguidos, estávamos apenas a tentar salvar a nossa temporada e vencer hoje. Conseguimos", defendeu. Jaylen Brown, outra estrela da companhia, assinalou 16 pontos e deixo claro que a união da equipa é a chave do momento. "Queríamos garantir que permanecíamos juntos, olhamos nos olhos uns dos outros e saímos juntos. Estou orgulhoso deste grupo. Vemos equipas que simplesmente se desmoronam e nós não fizemos isso, mantivemo-nos unidos. Mostrámos o nosso caráter", rematou.

Os Boston Celtics acertaram 19 de 45 triplos tentados e fizeram jus à estatística, que dita que a equipa de Mazzulla tem um histórico de 30-6 em jogos que acertam mais de 18 lançamentos de três pontos. Do lado dos Miami Heat, o mais inconformado, Jimmy Butler (29 pontos), sofreu do contraste (acertou um em quatro triplos tentados) e a equipa da Flórida viu apenas oito das 32 tentativas de três pontos a surtirem efeito.

A equipa de Miami pode estar preocupada, visto que, no fim da partida, Gabe Vincent, uma das figuras da série, saiu lesionado e, segundo o treinador, Erik Spoelstra, não está clara a gravidade da lesão.

Os Celtics voltam agora para casa com a crença renovada. As duas equipas voltam a encontrar-se na quinta-feira, no jogo cinco da final da Conferência Este.