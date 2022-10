NBA arranca para a segunda dança do português Neemias Queta

De novo com os olhos postos no português, o primeiro de sempre a jogar na NBA,a 77.ª edição da liga norte-americana arranca esta terça-feira

A 77.ª edição da NBA começa esta madrugada com dois pratos fortes - Philadelphia visita Boston (vencedores de Este em 2021/22) e Golden State recebe os anéis de campeão na presença dos Lakers -, mas o público português está virado para a noite de amanhã, quando Neemias Queta iniciar a segunda temporada na liga norte-americana, na receção de Sacramento a Portland (3h00, SportTV1).

Primeiro português da história a atingir este patamar, escolhido no Draft de 2021 em 39.º lugar, o poste luso fez um novo contrato "two-way" (duas vias) com os Kings, podendo dividir-se entre a formação principal e a satélite (Stockton), tal como acontecia no ano passado. "Quero mostrar o que melhorei no verão", estabeleceu o gigante do Vale da Amoreira no "media day" dos californianos, já depois de ter estado em Portugal ao serviço da Seleção Nacional, provocando uma autêntica romaria de fãs, que o quiseram ver ao vivo em Odivelas.