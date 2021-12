NBA além dos pontos >> A lesão agravou e o prodígio dificilmente volta este ano. Knicks foram atingidos pela ironia.

>> Falta técnica aos Pelicans

Zion Williamson vai ficar fora pelo menos mais seis semanas. Vocês perguntam, "isso é notícia?", ao que eu respondo, "do meu ponto de vista... não." Antes da época começar, David Griffin (VP de Operações) descansou os adeptos de New Orleans ao confirmar que a maior promessa da NBA dos últimos anos iria estar pronto para o arranque da época, que a operação ao pé era facilmente recuperável. Os fãs dos Pelicans compraram os bilhetes anuais a contar com isto, e a coisa não correu bem. 31 jogos depois, Zion continua de fora, teve uma regressão na lesão, devido a uma fratura no quinto metatarso, e recebeu na semana passada uma injecção para estimular a recuperação do osso. Há três semanas, Griffin veio a público dizer que o poste estava quase pronto para regressar, algo que sinceramente parecia impossível quando aparecia no campo. Charles Barkley até brincou com a situação, "é como se eu e o Shaq tivéssemos um filho."

No entanto, isto é preocupante, o jogador chegou a pesar 150 quilos (agora não anda longe disso), já perdeu mais jogos do que os que jogou e a relação com o franchise não é a melhor. Neste momento, fazer uma boa recuperação é crucial para que possa fazer a época de 2022/2023 na forma que todos sabemos que pode, porque esta já não conta.

>> Airball

Na sexta-feira, Emmanuel Quickley, dos Knicks, revelou ao New York DN que tomava todas as precauções necessárias para evitar entrar no conjunto de inúmeros jogadores que estão fora devido ao protocolo de segurança de Covid. Na verdade, Quickley vai mais além que qualquer um e adiantou que "até nos chuveiros usa máscara."

Pois quer a ironia do universo, que no mesmo dia em que saiu a notícia, os Knicks anunciaram que o base ia falhar o próximo jogo devido a ter entrado no protocolo. Fica a intenção Quickley, volta rápido!

Uma rubrica de Carlos Jorge Santos (@CarlosJ_Santos)