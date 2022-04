NBA Além dos Pontos: previsões e imprevisões

Leia a opinião de Carlos Jorge Santos

Sábado, 6 da manhã, acordo com um email da lotaria a dizer "ganhou!". Não era spam. Saltei da cama, liguei o computador e abri a minha conta para confirmar a novidade: 7.90€. E eu a pensar que tinha ganho o Euromilhões.

Isto para dizer que nem tudo é o que parece, que é exatamente o que se passa quando olhamos para os playoffs da NBA.

As graves lesões de Devin Booker (Suns) e Khris Middleton (Bucks) criaram dúvidas nas respectivas séries, que eram, de caras, duas das mais previsíveis da primeira fase. Tanto os Pelicans como os Bulls ganharam novo ânimo, não significando por si que o resultado final vá ser diferente do esperado. Se tivermos em consideração que ambos os favoritos tiveram de lidar com ausências durante a época, temos também de acreditar que Chris Paul, por um lado, e Giannis Antetokounmpo, por outro, podem carregar a equipa às costas até os companheiros recuperarem.

Se as que pareciam fáceis ficaram mais complicadas, falemos agora em duas séries onde o sentimento era completamente oposto. Na antevisão aos playoffs que fiz nesta coluna, falei em Boston-Brooklyn e Toronto-Filadélfia a ir a jogo sete. Não me parece que vá acontecer... Mesmo não sabendo o resultado dos jogos desta madrugada, posso já adiantar que não me surpreenderia nada se ambas tivessem acabado. KD e Kyrie não conseguiram, até agora, libertar-se da excelente marcação defensiva dos Celtics, e para agravar a situação, Jayson Tatum e Jaylen Brown estão imparáveis.

No outro encontro que parecia ir a jogo sete, os rapazes de Doc Rivers, com o polegar de Embiid a precisar de tratamento constante (vai ser operado após os playoffs), têm provado ser suficientes para a luta e sacrifício dos Raptors. Neste caso, a lesão de Scottie Barnes (rookie do ano) e a forma inconsistente de Siakam e Van Vleet também afetaram as previsões.

Ainda agora começou e já houve muita surpresa, mas ainda não estou pronto para mudar a minha previsão para a final, Bucks-Suns, talvez mude para a semana!