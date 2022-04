Foi com uma excelente exibição defensiva que os Boston Celtics venceram o primeiro jogo da série contra os Brooklyn Nets, este domingo. Isso e um buzzer beater de Jayson Tatum, enquanto Kevin Durant dormia perto da linha de triplo. Que jogaço!

Se, por um lado, KD nunca entrou no jogo, a Kyrie custou bastante arrancar, mas lentamente, e graças a uns lances livres, a máquina foi oleando até andar conforme estamos habituados. Terminou com 39 pontos (12-20), 6 assistências e 4 roubos de bola, eclipsando praticamente todas as exibições em campo, à exceção de Jayson Tatum.

Enquanto esta jogatana acontecia, havia outra a decorrer, essa entre os adeptos dos Celtics e Kyrie Irving. Já sabemos que Kai não saiu a bem de Boston, e sempre que lá vai... a coisa aquece. A "conversa", chamemos-lhe assim, entre as duas partes partiu sempre da bancada, com uns insultos menos bonitos, aos quais o base dos Nets respondeu com mímica de qualidade. Um dedo depois dum triplo, dois dedos atrás da cabeça, uma imitação ao nível de Hollywood do clássico "chorão", mais parecia um casting para um filme de comédia.

Noutros tempos, em jogos de alta competição de andebol, lembro-me perfeitamente de não só eu, como também o meu grande amigo João Pinto (sendo que ele foi muito mais vezes, de notar) termos sido expulsos por fazer o mesmo que Uncle Drew fez, no calor do momento. Na NBA é diferente. Normalmente, por um gesto destes a multa é de 15 mil dólares, ou seja, fazemos as contas, e Kyrie deve levar com uma multa de praticamente 50 mil. Esta pode agravar se a liga tiver em conta mais uma troca de palavras que houve entre ele e um adepto na ida para o balneário.

"Eu sei o que esperar quando cá venho. Eu devolvo a energia que recebo, é só isso." disse Irving depois do jogo. É mesmo isso que ele faz, mas não significa que esteja correto. Não é correto de nenhuma das partes.

Agora imaginem se Kyrie tivesse sido expulso ao primeiro dedo... bem, os Nets nem cheiravam!