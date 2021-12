Uma rubrica de Carlos Jorge Santos

É esta a rubrica que os verdadeiros adeptos da NBA esperavam. Aqui vamos além das estatísticas para discutir um pouco do que se vê para lá dos resultados e fichas de jogo: discussões internas, comentários menos felizes das estrelas fora de campo, e outras peripécias que fazem da NBA a liga mais interessante do mundo.

Alley-oop

Curiosamente, o Alley-oop vai mesmo para um baixinho que não afunda: Fred VanVleet (Raptors). A situação aconteceu no jogo de 5ª feira, frente aos Bucks. Os homens de Toronto vinham de três derrotas consecutivas e voltavam a casa para defrontar os campeões da NBA sem Giannis. Isto para dizer, muito resumidamente, que estes Bucks estavam mancos, algo que se notou durante um jogo que os Raptors agarraram a meio do segundo periodo e não mais deixaram fugir. No entanto, e apesar de terem construído uma vantagem de onze pontos, perto do final as coisas ficaram mais apertadas. VanVleet, com 0.7 no relógio fecha o resultado com dois lances livres, jogo por quatro, timeout Bucks e eis a foto da noite. Há que referir que nos três jogos passados, os Toronto tiveram alguns momentos de desconcentração pouco normais, o que levou certamente a esta reação de VanVleet no banco. O pequeno líder nem deixou Nurse começar a falar e avançou logo com "Pessoal, todos aqui comigo. Ninguém faz falta, ou melhor, ninguém se mexe ok? Ninguém se mexe!". Com um sorriso para Precious Achiwua, que fez um bom jogo, mas é capaz do melhor e do pior, remata, "tranquilo?" ao que o nigeriano responde um aceno de cabeça. E assim foi, não houve surpresas, os Raptors voltaram às vitórias, e VanVleet demonstrou mais uma vez que é mais que um base: é amigo, líder, é pai para todos, e sejamos sinceros... joga muito!

Airball

No mesmo dia, houve um recorde da NBA em Memphis que nunca gostamos de ver batido. Os Thunder perderam por 73 pontos. 73. 73!? É verdade, contra uma equipa que precisou apenas de 20 minutos de Jaren Jackson Jr., 17 de Desmond Bane e nem sequer pôde contar com Morant ou Kyle Anderson, ambos por lesão. Neste momento nem são os piores classificados, mas derrotas destas não podem acontecer numa liga com tanta qualidade. Já se sabe que OKC quer reconstruir o plantel, ter escolhas de draft altas, o que não serve de desculpa. Já saía uma multa para tanta mediocridade.