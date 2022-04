Quem segue esta rubrica já me apanhou a escrever quem não era MVP. Pois, meus caros, chegou a hora de vos dizer quem é.

A corrida tem-se limitado a três jogadores, mas na realidade, apenas dois lá estão: Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic. Joel Embiid estava, até há pouco tempo dar numa de chorão e vir a público dizer "eu já não sei o que tenho que fazer mais, ninguém gosta de mim," resumidamente.

Qualquer um dos dois (até dos três) tem médias de MVP, no entanto, olhemos ao que os rodeia, e comecemos por Giannis, dos Bucks (2º no Este, 51-31). Campeão da NBA, MVP em 18/19 e 19/20, com um elenco de luxo à disposição em Jrue Holiday, Kris Middleton e também, quando saudável (regressou há poucas semanas de uma longa lesão), Brook Lopez. Isto já para não falar dos lançadores consistentes como Grayson Allen, Pat Connaughton e Bobby Portis. Não se enganem, que esta equipa vai à final da NBA outra vez, podem já apontar. O gigante grego tem uma excelente estrutura à sua volta, o que, na minha opinião, o prejudica em relação a Jokic nesta corrida melhor que uma da Formula 1.

Não acreditam? Olhemos então para a situação do poste dos Nuggets (6º no Oeste 48-34). Apesar de ter menos dois pontos por jogo que Giannis, o Joker não só jogou mais sete jogos, como também tem melhores percentagens de lançamento a aliar ao maior número de ressaltos e assistências (mais dois por jogo).

Se juntarmos estes dados ao facto de as duas estrelas que o acompanham terem estado lesionadas (Jamal Murray e Michael Porter Jr.) a época inteira, conseguem ter uma ideia de onde quero chegar. Isto faz com que o foco dos adversários seja o nosso Monstro das Bolachas (Jokic), tanto na defesa, como no ataque. O plano de jogo é sempre o mesmo: tornar a vida complicada para a estrela dos Nuggets, tornando por si só o jogo mais complicado para o sérvio, mas não se preocupem, que como os números e a classificação o provam, ele descomplica. Já agora, tornou-se no primeiro jogador de sempre a conseguir 2000 pontos, 1000 ressaltos e 500 assistências numa só época. Uau.

Nikola Jokic, que era um gorducho, como eu em criança, é o meu MVP, e provavelmente o da NBA também, pela segunda vez consecutiva!