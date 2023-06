Declarações de Pedro Nuno Monteiro, treinador leonino, após o Benfica-Sporting (87-93), segundo jogo da final do campeonato português de basquetebol.

Análise: "Fizemos uma primeira parte com pouca energia, muitos erros defensivos, pouco movimento de bola e a encontrarmos poucas situações coletivas, com acertos mais fáceis. Na primeira parte, estivemos muito mal na transição defensiva, conseguimos corrigir alguns fatores e controlar algumas áreas. No final, cometemos erros defensivos, mas, em termos de ataque, conseguimos ser muito mais fluidos e encontrar soluções maiores, que nos permitiu ser mais equipa".

O quão importante é esta vitória? "É de importância capital. Tínhamos perdido [o primeiro jogo], não temos memória curta e o último lance anda a rolar nas redes sociais, é sobejamente conhecido. Podíamos estar aqui com 2-0 [no agregado] e isso seria o justo. Independentemente da qualidade do adversário - que tem muita -, hoje deveria estar 2-0. Depois do que aconteceu no primeiro jogo, a equipa respondeu bem e mostrou mais uma vez que é uma equipa com caráter. Após a derrota injusta, hoje era importante ganharmos e mantermo-nos na corrida. Não somos agora os melhores do mundo. Precisamos de mais duas vitórias para conseguir o objetivo final, que é o campeonato".

Próxima final será em casa: "O fator casa é importante, mas não é decisivo. Do outro lado, está uma equipa com qualidade e que irá fazer tudo para inverter o rumo das coisas. O nosso objetivo continua a ser o mesmo. Jogar em casa é melhor, sentimo-nos mais à vontade. Faço um apelo a toda a família sportinguista para que compareça em massa e nos ajude, porque sem eles é mais difícil. Gostávamos muito de ter o pavilhão cheio e que traga energia a todos os jogadores".