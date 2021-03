"Não quero saber o que Jordan fez. Demos-lhe uma tareia, é o que importa"

Carreira de Michael Jordan foi retratada na série documental 'The Last Dance'

Rick Mahorn, antigo extremo-poste dos Detroit Pistons, assumiu que nunca viu a série 'The Last Dance' sobre a carreira de Michael Jordan e reclamou destaque pelas vitórias alcançadas sobre a estrela dos Chicago Bulls.

Em 19 de abril de 2020, estreava, nos Estados Unidos da América, a série documental 'The Last Dance', que passou em revista a dourada carreira de Michael Jordan na NBA, com a camisola dos Chicago Bulls, pelo que atraiu centenas de milhões de telespetadores.

Ao longo dos vários episódios da produção televisiva, surgem várias personagens secundárias, com a importância devida na entusiasmante história, muitos deles companheiros de equipa, mas também alguns dos maiores adversários de Jordan no campo.

Um dos que surgem na série intitulada, em português, 'A Última Dança', é Rick Mahorn, antigo extremo-poste dos Detroit Pistons, que faziam parte da formação de "bad boys" que venceu a NBA em duas épocas seguidas (1989 e 1990) e que, para isso, derrotaram Jordan nos 'play offs'.

O famigerado ex-basquetebolista norte-americano, um dos maiores adversários da estrela dos Chicago Bulls nas décadas de 80 e 90, desvalorizou publicamente a promoção da série e criticou a (falta de) reconhecimento dado aos feitos desportivos de outras equipas.

"Penso que estes documentários valorizaram mais a figura daquela equipa do que na última década. Não me interpretem mal, eu não vi o documentário porque não quero saber o que Jordan fez. Demos-lhe uma tareia, isso é tudo o que importa. (...) Nunca fomos reconhecidos como uma das melhores equipas do campeonato, foram sempre os Celtics, os Lakers e depois os Chicago Bulls. Salta-se por cima de duas equipas que ganharam, como os Pistons e também os Rockets. É preciso dar-lhes que lhes é devido porque estamos na história", afirmou Rick Mahorn.

Um dos principais capítulos da série 'The Last Dance' retrata a vitória dos Chicago Bulls sobre os Detroit Pistons, na final da conferência da NBA, em 1991, retirando o título aos "bad boys", que abandonaram o campo sem cumprimentar Jordan e companhia.

Apesar de já não atuar pela equipa dos Pistons nessa altura, Rick Mahorn como que validou a atitude nada desportista dos ex-colegas ao afirmar que também a tomaria naquela hora de derrota.

"Quando os [Detroit] Pistons perderam [com os Chicago Bulls na final], eu não estava aqui, mas também não lhes teria apertado a mão. É basquetebol... Venceu-nos e acabou", referiu o antigo extremo-poste do emblema norte-americano.