"Nem consigo jogar futebol com os meus filhos. Se me tivesse retirado antes..."

Em conversa no podcast de Toni Kroos, médio do Real Madrid, o antigo campeão da NBA Dirk Nowitzki lamentou a decisão de prolongar a carreira até chegar às 21 temporadas na NBA

Dirk Nowitzi somou 21 temporadas na NBA, sempre nos Dallas Mavericks, que levou ao título de campeão, mas a longevidade na competição deixou marcas que agora afetam o dia a dia desejado da estrela alemã.

Numa conversa com Toni Kroos, seu compatriota e médio do Real Madrid, no podcast deste último, Nowitzki confessou que numa análise mais fria os últimos anos na NBA foram uma má decisão.

"Não deixo de dar voltas a que seguramente esses dois últimos anos na NBA não valeram a pena. Houve momentos brilhantes, claro, mas a equipa não esteve bem e a realidade é que eu já quase não me conseguia mexer. Se me tivesse retirado dois anos antes, estou certo que agora poderia mexer-me melhor. Poderia jogar ao futebol de vez em quando com os miúdos. Agora nem isso posso fazer", lamentou, no diálogo com o compatriota alemão.

Nowitzki retirou-se em 2019 e só Vince Carter fez mais temporadas na prova que ele, mas em vários emblemas.