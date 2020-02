"Não poderei mais ver a minha filha a ir para a escola com a irmã"

Mulher de Kobe Bryant em discurso emocionante no memorial de homenagem ao marido e à filha, Gianna.

Cerca de 20 mil adeptos e inúmeras estrelas da NBA presentes esta segunda-feira no Staples Center prestaram uma última homenagem a Kobe Bryant e à filha Gianna, falecidos a 26 de janeiro num acidente de helicóptero.

A homenagem iniciou-se com uma transmissão de vídeo em telas gigantes a contar a história pessoal e a carreira desportiva de Kobe Bryant antes de Beyoncé cantar os seus dois hits "XO" e "Halo", receber uma ovação monumental e dirigir o seu olhar para o teto do recinto onde estão entronizadas as camisolas do lendário basquetebolista.

Intitulada "Uma celebração da vida de Kobe e Gianna Bryant", esta homenagem pública é realizada numa data simbólica, 24 de fevereiro de 2020, decidida pela esposa e mãe dos falecidos, Vanessa Bryant, que esteve presente nos lugares de honra do Staples Center juntamente com as três filhas.

A escolha de 24 de fevereiro tem a ver com o facto daquele que foi um dos melhores basquetebolistas de sempre ter usado a camisola com o número 24 ao serviço dos Los Angeles Lakers, enquanto o número 2 era utilizado pela sua filha.

A família da NBA marcou presença em peso no último adeus a Bryant, desde a atual equipa dos Lakers, com LeBron James à cabeça, a nomes míticos como Michael Jordan, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Phil Jackson, Pau Gasol, Magic Johnson, Jerry West, Elgin Baylor, Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Dwyane Wade, Tony Parker, Gregg Popovich, Doc Rivers, Stephen Curry e James Harden, além de celebridades da música como Kanye West, Jennifer Lopez e Snoop Dogg, o ator de cinema Spike Lee, e o apresentador de televisão Jimmy Kimmel.

Um momento emocionante da homenagem que levou muitos dos presentes às lágrimas aconteceu quando Vanessa Bryant usou da palavra para falar do marido e da filha.

"Não poderei mais ver a minha filha a ir para a escola com a Natália [irmã]. Não lhe posso dizer o quão bonita estava no dia do meu casamento. Nunca mais a verei a entrar no corredor da casa ou a dançar com o pai. Provavelmente, GG [Gianna] iria tornar-se na melhor jogadora da WNBA e faria uma grande diferença no panorama do basquetebol feminino. Ela estava determinada em mudar a maneira como todos veem as mulheres no desporto", disse Vanessa Bryant, visivelmente emocionada.

Não Perca Futebol Nacional Racismo, xenofobia e homofobia no desporto: os limites do insulto O tema está na ordem do dia. O comportamento dos adeptos nas várias modalidades está sob intenso escrutínio. As autoridades públicas e desportivas querem erradicar os insultos mais agressivos e o apelo ao fim das intolerâncias está escudado na legislação que baliza os crimes de intolerância: racismo, xenofobia, homofobia, etc.

Já refeita, dirigiu palavras a Kobe: "Ele era tudo para mim desde os 17 anos e meio. Fui a sua primeira namorada, o seu primeiro amor, a sua esposa, a sua melhor amiga, a sua confidente e sua protetora. Ele foi o marido fantástico. Realmente, vivemos uma história de amor incrível, amávamo-nos com todo o nosso ser. Éramos duas pessoas perfeitamente imperfeitas que formavam uma família linda com as nossas filhas doces e incríveis".

O norte-americano Kobe Bryant, de 41 anos, considerado um dos maiores jogadores de sempre da NBA, morreu a 26 de janeiro, na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas, que vitimou outras oito pessoas, entre elas a sua filha Gianna, de 13 anos.

Conhecido como 'Black Mamba' (cobra mamba negra), chegou à NBA aos 17 anos e jogou durante de 20 anos nos Los Angeles Lakers, tendo conquistado cinco títulos da NBA e duas medalhas de ouro olímpicos (Pequim2008 e Londres2012).

É um dos sete basquetebolistas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreira.

Kobe Bryant foi 18 vezes escolhido para o jogo All Star e fez a sua estreia no jogo das 'estrelas' com apenas 19 anos, sendo o mais novo de sempre a conseguir estar presente no evento. Ganhou por quatro vezes o prémio MVP do jogo 'All Star', em 2002, 2007, 2009 (em conjunto com Shaquille O'Neal) e 2011.