Desabafo de Zeljko Obradovic, treinador da equipa de basquetebol do Partizan, em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia

Zeljko Obradovic, após a derrota do Partizan frente ao Lietkabelis, da Lituânia, na Taça Euro, abordou a invasão russa à Ucrânia, deixando um desabafo forte em referência ao próprio país, a Sérvia.

"Não quero fazer qualquer declaração, esta não é a primeira guerra da nossa vida . Tenho 62 anos anos, lembro-me de muitas coisas da minha vida, mas não me lembro das pessoas falarem tanto quando o meu país foi bombardeado em 1999", começou por admitir o técnico, referindo-se aos bombardeamentos efetuados pela OTAN em solo jugoslavo, aquando do conflito armado com Kosovo.

"Eu não via as pessoas a reagirem e a falarem tanto. Também no Iraque, na Síria e no Afeganistão . Agora as pessoas estão a falar sobre o que está a acontecer na Ucrânia e é claro que têm o direito de o fazer. É claro que, como pessoa, sou contra qualquer tipo de guerra, já é terrível quando apenas um homem morre em qualquer guerra", completou Obradovic.