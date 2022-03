"Não falo com russos. Nunca mais podemos acreditar nestes mentirosos"

Palavras de Arvydas Sabonis, lenda do desporto da Lituânia.

Arvydas Sabonis é uma das grandes referências do desporto da Lituânia. Antigo basquetebolista, hoje com 57 anos, esteve várias épocas em competição na NBA, ao serviço dos Blazers. E é mais uma a encarar com choque a guerra que se vive na Ucrânia.

"Não falo com russos", atirou ao meio de comunicação lituano "15min". "Estão todos desequilibrados. A propaganda não começou ontem. Nunca mais nas nossas vidas podemos acreditar nestes mentirosos. Um país de paz? A bombardear crianças e civis? Não tenho palavras, nem o desejo de falar com eles", vincou.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 549 mortos e mais de 950 feridos entre a população civil e provocou a fuga de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.