"Muita gente pensou que estaria morto aos 40, 45, 50, 55... Cumpri 60 e digo "wow""

Em entrevista à "WSVN 7News", o pentacampeão da NBA falou após o seu 60.º aniversário.

Ícone da NBA e uma das personagens mais mediáticas da história do basquetebol norte-americano, Dennis Rodman completou esta semana 60 anos. Em entrevista à "WSVN 7News", o pentacampeão da principal competição nacional fez um balanço da sua carreira à sua maneira: extremamente sincero.

"Muita gente pensava que eu estaria morto aos 40, 45, 50, 55, fiz 60 anos e disse: "Wow, ainda estou aqui". Alguém tem uma mão no meu ombro e diz que tenho um longo caminho a percorrer para fazer algo dedicado às pessoas um pouco por todo o mundo", disse.

"Houve uma altura em que eu era mais famoso do que o Michael Jordan", acrescentou o antigo jogador do Chicago Bulls.

Uma das situações relembradas pelo ex-basquetebolista foi a sua fuga para Las Vegas no meio das finais de 1997, depois de os Chicago Bulls perderem o jogo quatro para os Utah Jazz. No dia seguinte, como em tantas outras ocasiões, Rodman já estava a treinar com a equipa pela manhã, tendo dormido pouco. Com tudo isso, o próprio Jordan comentou o que pensava sobre o companheiro.

"Com toda a franqueza, a brincar com ele e a ver o estilo de vida que ele tinha, nunca pensei que ele chegaria aos 40", declarou Jordan no documentário da ESPN. Nos Bulls, ao lado de Jordan, Dennis ganhou três dos seus cinco anéis da NBA.