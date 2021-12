Morreu Sam Jones, segundo jogador mais titulado da história da NBA

Sam Jones com a camisola dos Celtics

Redação com Lusa

Tinha 88 anos. Conquistou dez títulos pelos Celtics.

O ex-basquetebolista Sam Jones, segundo jogador com títulos da liga norte-americana de basquetebol (NBA), morreu na quinta-feira aos 88 anos, anunciaram os Boston Celtics.

Jones, que já estava internado, venceu 10 títulos pelos Celtics, apenas menos um do que o recordista Bill Russell, com quem partilhou o balneário do conjunto de Boston.

Nascido na Carolina do Norte, Sam Jones jogou na universidade North Carolina Central, antes de ser selecionado pelos Celtics no oitavo lugar do draft de 1957.

Em 12 temporadas pelos Celtics, Jones terminou a carreira com uma média de 17,5 pontos e foi escolhido para cinco jogos All-Star.

Em 1984, Sam Jones entrou para o Hall of Fame do basquetebol.