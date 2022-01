Morreu Edgar Vital, antigo basquetebolista, treinador e dirigente do Sporting

Redação com Lusa

Edgar Vital, prémio Stromp pela dedicação em 1993, foi ainda dirigente dos conselhos de arbitragem da FPB e da Liga de Clubes de Basquetebol

O antigo jogador, treinador e dirigente da secção de basquetebol do Sporting Edgar Vital morreu hoje, aos 74 anos, informou o clube "leonino".

Vital chegou à equipa sénior do Sporting em 1965/66, três anos depois de ter iniciado a prática da modalidade no clube, no qual desempenhou ainda funções de treinador dos escalões de formação e da equipa feminina.

Esteve nos dois regressos do basquetebol no clube de Alvalade, em 1984, sob a liderança de João Rocha, após dois anos de paragem, e em 2012, com Godinho Lopes, depois da extinção em 1995.

"Figura ímpar do basquetebol "verde e branco", Edgar Vital construiu um legado sem paralelo na modalidade e assumiu-se como uma das figuras mais importantes da secção "leonina" durante várias décadas, tendo desempenhado as funções de jogador, treinador e também dirigente", elogiou o Sporting, na mensagem em que e agradece os anos de dedicação ao clube.

Também a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) expressou as mais sentidas condolências à família, aos amigos e ao Sporting.

