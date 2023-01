Morreu Chris Ford, autor do primeiro triplo na história da NBA

É um dos quatro antigos atletas dos Celtics a vencer campeonatos quer como jogador quer como treinador.

O antigo jogador Chris Ford, o primeiro a converter um lançamento triplo na liga norte-americana de basquetebol (NBA), morreu esta quarta-feira, aos 74 anos, informou a família, em comunicado.

"Chris era amado pela família, amigos e companheiros de equipa. Ele tinha um grande amor pela sua família, pela cidade de Boston, pelos adeptos e por toda a família dos Celtics", pode ler-se na nota divulgada pela família, acrescentando que Ford "sempre demonstrou humildade e respeito por todos aqueles que tiveram a sorte" de fazer parte da sua vida.

Ford, que foi eleito o MVP (jogador mais valioso) da equipa dos Celtics na primeira temporada em Boston, em 1978/79, retirou-se após a temporada de 1981/82, e foi treinador adjunto da equipa da Conferência Este, liderada por K.C. Jones, durante sete épocas, entre 1983 e 1990.

Chris Ford é um dos quatro antigos atletas dos Celtics a vencer campeonatos quer como jogador quer como treinador, juntando-se a Bill Russell, Tom Heinsohn e Jones.

Por sua vez, a equipa do Celtics reagiu igualmente em comunicado à morte de Ford: "Como jogador e treinador, a carreira de Chris Ford durou mais de uma década no basquetebol dos Celtics, e deixou a sua marca em cada passo do seu caminho. Os Boston Celtics enviam as mais profundas condolências à família Ford e aos seus amigos".

Nascido em Atlantic City, New Jersey, Ford teve uma média de 15,6 pontos e 4,7 assistências por jogo, conseguida na primeira temporada em Boston, a melhor marca na sua carreira.

Na época seguinte, em 12 de outubro de 1979, anotou o primeiro lançamento triplo, que vale três pontos, na história da NBA, no primeiro período da vitória dos Celtics sobre os Houston Rockets.