Moncho López, treinador do FC Porto, dedica troféu: "Por alguns minutos que sejam..."

Declarações do treinador do FC Porto após a vitória na final da Taça Hugo dos Santos, frente ao Sporting.

Dedicatória: "Em primeiro lugar, quero dedicar a vitória aos adeptos. Nos tempos em que vivemos, são poucos os momentos de felicidade e pelo menos conseguimos, por alguns minutos que sejam, colocar-lhes um sorriso no rosto."

O jogo: "A minha equipa e os adeptos sabem que nunca arranjo desculpas e essa foi a mentalidade de hoje. Íamos defrontar uma equipa muito forte, com uma grande dinâmica de vitórias e que entrou muito forte no jogo. Ultrapassado o choque do primeiro período, fomos melhorando, o terceiro período foi fantástico e talvez injusto o Sporting fechar na frente com o triplo do Shakir [Smith]. No último, o Sporting parecia querer fugir, mas aí já nos estávamos a sentir muito bem em campo. A defesa nos minutos finais foi muito boa."

O título: "Felizes pelo título, mas acabou aqui. Agora é continuar a trabalhar e a ver se temos um pouco mais de sorte, que também nos tem faltado. Tenho sempre bons plantéis, mas deste tenho de salientar a atitude deles, pelas circunstâncias que estão a viver. A equipa está sempre com vontade de trabalhar, quer ganhar tudo. Pessoalmente, estou muito orgulhoso da performance deles."