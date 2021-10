Moncho López: "O Miguel Queiroz é, às vezes, incompreendido, mas é injusto"

Declarações do treinador Moncho López depois do FC Porto bater o Benfica, por 81-71, a sexta jornada da Liga Betclic

Sobre o jogo: "O importante era ganhar, era muito importante vencer o Benfica perante estes adeptos. Quero agradecer à direção pela continuidade do grupo de trabalho e por termos construído uma equipa de qualidade e com muita ambição."

A defesa: "Queremos ganhar as provas em que participamos e, no dia a dia, trabalhamos para isso. Os bases estiveram excelentes no pick and roll, a interpretar o jogo e a marcar pontos. No ponto de vista defensivo, a equipa esteve irrepreensível. Fizemos uma equipa do Benfica, que tem qualidade, marcar apenas 45 pontos nos primeiros 30 minutos, foi irrepreensível."

O cansaço: "O cansaço fez moça neste último período. Foi um dos melhores jogos de sempre do Miguel Queiroz, às vezes é incompreendido, mas é injusto, não conheço ninguém que trabalhe mais que ele. Ele é super comprometido com os valores do clube, faz-nos ser um bom grupo, merece um jogo destes. Para mim, o Miguel é tão importante nos dias em que não marca pontos como hoje."