Moncho López: "FC Porto teve domínio claro nos três jogos com o Sporting"

Declarações do treinador do FC Porto após o terceiro triunfo no jogo 3 das meias-finais, diante do Sporting, que valeu o apuramento para a decisão do campeonato, contra o Benfica

"O triunfo é incontestável. A equipa jogou muito bem nos três jogos, onde o domínio foi claro. Mesmo no segundo jogo, o ascendente foi muito bom. Manifestámos superioridade neste momento concreto. O Sporting é uma equipa que ganhou muitos títulos, com uma filosofia que voltou agora a aparecer. A nossa forma de jogar é diferente. A minha equipa é uma equipa que partilha muito a bola e que em diferentes jogos apareceram diferentes atletas."

Críticas do treinador adversário: "Não comento declarações de outros treinadores. Tenho muito respeito pelos colegas de profissão. Entendo que cada treinador, quando se manifesta, o faz com o interesse para defender o seu clube."

Decisão com o Benfica: "Será uma final muito difícil, como foi esta meia-final. Vamos analisar bem o Benfica. Vamos convictos que também podemos ser campeões, que podemos ganhar ao Benfica. Não vamos pensar que por ter ganhado três jogos ao Sporting isto agora vai ser fácil. Vai ser um jogo com características diferentes e vamos ser fiéis ao nosso jogo".