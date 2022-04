Moncho López e a derrota com o Benfica: "Não é esta a minha equipa"

Declarações de Moncho López, treinador de basquetebol do FC Porto, após a derrota por 79-63 com o Benfica, em jogo da segunda jornada do grupo A da segunda fase.

Muita coisa mal feita pela equipa: "Perdemos oito vezes a bola e vários ressaltos ofensivos. Já ganhámos aqui perdendo muitos ressaltos, mas não perdendo tantas bolas. Há mérito do Benfica, mas há muito da nossa parte que não foi bem feito. E é isso que me deixa mais preocupado. Assumo os erros. Se pudesse voltar à traz, obviamente que houve coisas que não teria feito para este jogo."

Equipa descaracterizada: "Não é esta a minha equipa. Já vencemos duas vezes ao Benfica esta época. Se calhar isso não nos ajudou a estarmos determinados e convictos para vencer este jogo. Há muito que corrigir. Tenho de lembrar à equipa que temos outras condições competitivas que aquelas que apresentamos hoje."

Jogo do Benfica: "Os triplos do Benfica que mais me custam são os do final do terceiro período, que são resultado de erros nossos. Sabíamos que o Benfica atira muitas vezes dessa zona. O Benfica defendeu bem. Tivemos muitos lançamentos triplos que não concretizamos. Podemos falhar no ataque, mas temos de recuar e defender bem. Hoje não defendemos bem. O Benfica esteve bem e estava mais convicto que podia vencer."