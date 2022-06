Moncho López deixa críticas a Ivan Almeida: "Quis assumir o protagonismo"

Declarações após o quarto jogo da final do campeonato de basquetebol, que terminou com o Benfica campeão.

Moncho López, treinador de basquetebol do FC Porto, comentou o desentendimento entre Ivan Almeida e Max Landis após o quarto jogo da final do campeonato, deixando algumas críticas ao primeiro, jogador do Benfica.

"Seria triste que o episódio que aconteceu no final, com um atleta, tivesse mais destaque que a vitória do Benfica e a entrega dos jogadores das duas equipas. A imagem de um clube não pode ficar afetada por uma pessoa que quis assumir o protagonismo, para além da história da instituição que representa. Infelizmente, no desporto, temos de lidar com este tipo de personalidades", afirmou o espanhol.

Landis, norte-americano do FC Porto, não gostou de ver o adversário mandar calar os adeptos e gerou-se uma confusão já com o Benfica em plenos festejos do título.

Recorde-se também que Moncho López anunciou a saída do FC Porto.