Moncho López contra o novo calendário: "Parecem decisões de quem tem uma quinta privada"

Dragões vão ficar três semanas sem jogar com o adiamento das jornadas 21 e 22 para março

O treinador do FC Porto, Moncho López, teceu este sábado críticas à reformulação do calendário da Liga Betclic. Parados três semanas, os dragões voltaram à ação diante o Vitória de Guimarães, seguindo-se outras três semanas de pausa, uma vez que a Seleção Nacional vai entrar em cena e as jornadas 21 e 22 foram adiadas para março para haver quatro janelas de recuperação com partidas em atraso do campeonato.

"Quero aproveitar para dizer que há um desconforto muito geral. Tenho falado com seis/sete treinadores - são muitos, mais de metade dos do campeonato - e são incompreensíveis as alterações do calendário com o campeonato a decorrer. Todos sabemos que estamos numa grande pandemia, mas sabíamos isso já quando se calendarizou a época. Não pode acontecer o que aconteceu agora, deixar a equipa três semanas sem jogar, para depois fazer três jogos numa semana. Fala-se do bom senso, do interesse geral e não é verdade. Parecem decisões de quem tem uma quinta privada, uma empresa familiar e privilegia alguém. Pelo que tenho percebido, nenhum treinador está satisfeito com isto. Isto coloca problemas, sobretudo a equipas que têm de ficar tanto tempo sem jogar. Não se pode planear uma época assim, as consequências vão ser mandar as pessoas embora dos pavilhões e vão fugir patrocinadores. Vamos tentar resolver isto com muito treino e jogos de preparação, mas não é o mesmo", disse o técnico ao Porto Canal.

Os portistas visitam o Benfica, a 5 de março.