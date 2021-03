Moncho López avisa: "Não chega acreditar muito e ter ambição"

O treinador Moncho López falou logo depois do FC Porto ter vencido o Sporting, por 81-78, em partida da 21ª jornada da Liga Placard.

Sobre o jogo: "Foi um jogo como todos contra o Sporting, todos muito equilibrados. Sabíamos que o nosso terceiro período, habitualmente, é forte, conseguimos reajustar coisas, a equipa entrou com boa mentalidade. Hoje foi não exceção, depois de uma primeira parte difícil. Faz-nos acreditar que podemos vencer."

Os turnovers: "Infelizmente alguns turnovers desnecessários no último período permitiram ao Sporting fugir no marcador. Com muita crença que se podia vencer, levámos o jogo a prolongamento e ainda tivemos a última posse de bola, podíamos ter evitado o prolongamento. No prolongamento, jogámos muito bem. Não começámos bem, perdemos uma bola que não devíamos ter perdido, mas a equipa tem a capacidade de reagir. Outro lance e outro turnover, neste caso Amarante, mas a equipa teve sempre uma boa resposta a esses turnovers: atacar a seguir com mais critério e defender muito melhor. Durante todo o jogo temos problemas de ressalto, tivemos dificuldades no ressalto ofensivo, mas não no prolongamento."

Ser objetivo: "Ganhar não serve de nada se não fazes por isso. Não chega acreditar muito e ter ambição, há que construir a vitória com elementos mais objetivos. Hoje, a equipa, num jogo muito difícil perante um adversário realmente muito competente, foi encontrando elementos objetivos para construir a vitória: atirámos bastante bem desde a linha dos três pontos, castigaram-nos no ressaltos, mas nós também fomos fortes no ressalto ofensivo, sobretudo já na parte final. A equipa construiu a vitória, com muita dificuldade. Quando juntas capacidade de construir a vitória com motivação e fé, as coisas correm bem."