Moncho López: "As circunstâncias prévias ao jogo criaram alguns problemas de confiança"

Declarações do treinador do FC Porto, Moncho López, após a vitória na receção ao Sporting em partida da 13ª jornada do campeonato

Sobre o jogo: "Estou muito contente, porque as circunstâncias prévias ao jogo nos criaram alguns problemas de confiança. Não poder contar com o Max Landis e o Arledge é complicado, mas felizmente o grupo acreditou muito no plano de jogo."

Entrega: "Jogaram com muita entrega e comprometidos com o esforço, porque o Sporting é um adversário muito difícil pela sua maneira de jogar e capacidade física. A equipa foi sempre generosa no esforço, partilhou a bola e esteve bem no jogo físico."

Os 60 pontos: "Reduzimos a menos de 60 pontos uma das melhores equipas do campeonato, o que diz muito da nossa entreajuda e da capacidade de a equipa contestar os lançamentos", declarou Moncho López após o apito final".