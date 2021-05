Moncho López após derrota no Sporting-FC Porto: "Parece-me que a última ação não é falta"

Declarações de Moncho López (treinador do FC Porto) após o Sporting-FC Porto (74-72), primeiro jogo da final do campeonato de basquetebol, realizado esta sexta-feira, em Lisboa

Sobre o jogo: "Houve duas partes diferentes. Na primeira, o Sporting domina, mas sem conseguir fugir nunca no marcador. Entrámos muito bem na segunda parte, o terceiro período foi a nossa melhor fase no jogo, tanto no ataque como na defesa, mas o Sporting é uma boa equipa e, neste final tão equilibrado, podia ter vencido qualquer um.

Sem falta: "Gostava que tivéssemos resolvido melhor a nossa última posse de bola e acabar com as opções do Sporting de vencer. Parece-me que a última ação não é falta, mas temos de pensar que o jogo não se perde nesta última ação. Com dois pontos de diferença, todas as ações do jogo que significam dois ou três pontos para o adversário podemos considerá-las importantes. O importante agora é recuperar, vir cá no domingo melhorando o que fizemos de menos bom hoje e pensar que isto é à melhor de cinco jogos."

Os 10 pontos: "No intervalo não mudámos radicalmente. Foi tentar entender o tempo de jogo e transmitir confiança à equipa, de que estavam a fazer as coisas bem. O Sporting estava a ganhar por nove, mas estava muito por baixo das suas médias de pontos, portanto o nosso trabalho defensivo estava a ser bastante consistente. Saímos no terceiro período muito bem e concentrados. Infelizmente, não conseguimos segurar o jogo com 10 pontos [de vantagem], como também o Sporting, na primeira parte, também chegou a ter oito e nove pontos várias vezes."