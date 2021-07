Milwaukee Bucks ganham fora de casa e estão a um triunfo do título da NBA

Podem selar o título em casa, na próxima terça-feira.

Os Milwaukee Bucks conseguiram o primeiro triunfo fora na final dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem em Phoenix por 123-119, e podem selar o título em casa, na terça-feira.

Depois de quatro jogos com outras tantas vitórias caseiras, o cinco de Mike Budenholzer somou o terceiro triunfo consecutivo, com um novo herói, desta vez o base Jrue Holiday, pelo que fez em todo o jogo em também nos momentos decisivos.

Os Suns, que pareciam perdidos, reduziram de oito pontos de desvantagem (112-120), a 2.23 minutos do fim, para apenas um (119-120), já no último minuto, mas, com bola para a reviravolta, Devin Booker não conseguiu lançar e viu Holiday roubar-lhe a bola.

Autor de 27 pontos, com 12 em 20 nos "tiros" de campo, o "21" dos Bucks somou o quarto roubo de bola no jogo e, no contra-ataque, fez a assistência, a 13.ª, para Giannis Antetokounmpo quase sentenciar (119-122), a 13,5 segundos do fim.

O grego ainda falhou o lance livre que poria o jogo a quatro pontos, mas ganhou o ressalto ofensivo, com um toque para Middleton, que sofreu falta e sentenciou, ao marcar o segundo de dois lances livres, com 9,8 segundos para jogar.

Holiday foi o grande herói, mas Giannis, com 32 pontos, nove ressaltos e seis assistências, "estragados" por sete lances livres falhados em 11 (36,4%), e Middleton, com 19 pontos, sete ressaltos e cinco assistências, também estiveram em "grande".

Destaque ainda nos Bucks para os 14 pontos, com quatro triplos marcados, de Pat Connaughton e os nove pontos de Bobby Portis, somando 23 pontos vindos do banco, contra apenas 15 dos anfitriões.

Na equipa da casa, Devin Booker foi o melhor, com 40 pontos, mas forçou muitos lançamentos e, na jogada decisiva, acabou por falhar, ao colocar-se debaixo de Giannis, não conseguindo lançar, e depois perdendo a bola para Holiday.

Por seu lado, Chris Paul somou 21 pontos e 11 assistências, mas quase nunca foi o líder que a equipa precisava, acumulando muitos erros, enquanto Deandre Ayton teve uma atuação positiva, com 20 pontos e 10 ressaltos.

Mikal Bridges, com 13 pontos, e Jae Crowder, com 10, estiveram bem a lançar ao cesto, mas raramente atiraram, numa equipa que muitas vezes não o foi: entregou a bola a Booker para este resolver sozinho, fórmula que, claramente, não resultou.

Os Bucks inverteram, assim, o fator casa e podem chegar ao segundo título, 50 anos depois, se vencerem terça-feira em Milwaukee, enquanto os Suns, derrotados nas finais de 1976 e 1993, têm de vencer para forçar a negra, quinta-feira, em Phoenix.

Os Bucks marcaram o primeiro cesto do jogo, mas os Suns entraram melhor e, depois de desperdiçarem uma primeira vantagem de cinco pontos (9-4 para 9-9), arrancaram para um grande primeiro período, que fecharam 16 à maior (37-21, depois de 32-16), com sensacionais 14 em 19 nos "tiros" de campo.

Com Booker já com 11 pontos, os anfitriões pareciam imparáveis, mas tudo mudou no segundo período, com os locais precipitados e os forasteiros claramente por cima, para, com um parcial de 21-5, igualarem o jogo (42-42), ainda a 7.46 minutos do intervalo.

Os Suns ripostaram e voltaram ao comando (49-44), mas, liderados por Jrue Holiday, que marcou 14 pontos no segundo período [recorde pessoal em play-offs em qualquer período], os Bucks acabaram melhor a primeira parte (61-64).

A segunda metade começou com Booker a jogar sozinho nos anfitriões e os Bucks a funcionarem mais como coletivo, o que se traduziu num parcial de 21-14 para os forasteiros - 12 pontos do "1" para os locais -, e num avanço de 10 pontos (75-85).

Monty Williams parou o jogo, mas nada mudou, com os Bucks a continuarem por cima e a acabarem o terceiro parcial com os mesmos 10 pontos de avanço (90-100), depois de terem chegado a 13 (83-96), com os Suns a acumularem más decisões.

No derradeiro período, a diferença chegou a um máximo de 14 (94-108) e ainda era de oito (112-120) a 2.23 minutos do fim, mas os Suns ainda se colocaram a um (119-120), só que não aproveitaram a posse de bola que tiveram para virar o resultado.