Miguel Queiroz chega à centésima internacionalização A: "Representar o país é lindo"

Capitão de Portugal e do FC Porto foi homenageado em Viana do Castelo pelo número redondo

O poste Miguel Queiroz atingiu este sábado a centésima internacionalização A, no encontro entre Portugal e a Chéquia, a fechar o Torneio Internacional Coração de Viana.

O capitão da Seleção e do FC Porto foi homenageado ao intervalo, com uma camisola com o número 100, falando de um dia "especial". "Cheguei a um patamar onde não muitos chegaram. Não é pelo centésimo jogo em si, é para consistência ao longo dos anos. Significa mesmo muito para mim. Representar o país é uma coisa linda e quero até não conseguir mais", declarou.

Portugal bateu os checos por 91-79, com 21 pontos de Travante Williams, também com razões para celebrar, por ser o seu 30.º aniversário.

A única contrariedade foi protagonizada por Rafael Lisboa, que só fez três minutos, saindo lesionado no joelho direito.