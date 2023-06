Michael Jordan vai vender os Charlotte Hornets

Michael Jordan é uma lenda do basquetebol

Lenda do basquetebol foi dono da franquia da NBA durante 13 anos

Michael Jordan vai vender as suas ações nos Charlotte Hornets, anuncia esta sexta-feira a ESPN. A lenda do basquetebol mundial foi proprietário maioritário da franquia da NBA durante 13 anos.

Jordan estará prestes a "entregar" o clube a dois investidores: Gabe Plotkin, que já possui algumas ações, e Rick Schnall, que já teve ações da franquia dos Atlanta Hawks no passado.

Desde a chegada do Michael Jordan, os Hornets não têm impressionado com os seus feitos desportivos: em 13 temporadas, só chegaram em duas ocasiões aos playoffs, em 2014, e em 2016, tendo sido eliminados na primeira fase pelos Miami Heat.

Neste ano, a equipa da Carolina do Norte terminou em penúltimo lugar na Conferência Leste na temporada regular, com apenas 33 por cento de vitórias. Apenas os Detroit Pistons (21 por cento) se saíram pior no Leste.