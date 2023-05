Miami Heat e LA Lakers nas finais de conferência da NBA

Eliminaram nos play-offs, respetivamente, os New York Knicks e os Golden State Warriors

Os Miami Heat e os LA Lakers apuraram-se na sexta-feira para as respetivas finais de conferência da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), depois de eliminarem nos play-offs os New York Knicks e os Golden State Warriors, respetivamente.

Na conferência Oeste, os Lakers vencerem os atuais campeões dos Golden State Warriors por 122-101 e fecharam a série em 4-2, marcando agora encontro com os Denver Nuggets, do poste Nikola Jokic, com o vencedor do duelo a marcar presença na final da NBA.

Na equipa de Los Angeles destaque para os 30 pontos, nove ressaltos e nove assistências de Lebron James, que ficou, assim, perto do triplo-duplo, bem apoiado pelos 17 pontos e 20 ressaltos de Anthony Davis, que fez um duplo-duplo.

Do lado dos campeões em título, o base Stephen Curry anotou 32 pontos, seis ressaltos e cinco assistências, num desempenho que foi insuficiente para evitar a eliminação na competição.

Já na conferência Este, os Miami Heat bateram os New York Knicks por 96-92 e também fecharam a série em 4-2, aguardando agora por adversário para a final de conferência, que vai sair do duelo entre os Boston Celtics e os Philadelphia 76ers, equipas que disputam um decisivo jogo sete.

Do lado dos Heat, Jimmy Butler voltou a ser a figura em maior destaque, com 24 pontos, oito ressaltos e quatro assistências, enquanto Adebayo marcou 23 pontos, a que juntou nove ressaltos, uma assistência, dois roubos de bola e um desarme de lançamento.

Nos nova-iorquinos, o base Jalen Brunson fez 41 pontos, mas não chegou para forçar um sétimo jogo na série.