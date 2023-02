Mercado de transferências da NBA fechou: as principais trocas com Kevin Durant à cabeça

Extremo trocou Brooklyn por Phoenix para se juntar a Chris Paul, Devin Booker e DeAndre Ayton.

Muito agitado até ao último minuto, o mercado de transferências encerrou esta quinta-feira, às 20h00 portuguesas, com várias trocas sonantes a juntarem-se à de Kyrie Irving (ex-Brooklyn) rumo a Dallas. Daqui em diante só haverá negócios no mercado dos "buyout", composto por jogadores sem contrato ou que venham a ser cortados.

No seguimento da saída de Irving para os Mavs, o projeto dos Nets desmoronou mesmo, com Kevin Durant, que já pedira para abandonar a equipa no verão, a mudar-se para Phoenix, onde encontra o veterano Chris Paul, Devin Booker e DeAndre Ayton. TJ Warren acompanha KD.

Como moeda de troca, os Suns enviam para Nova Iorque quatro escolhas futuras do Draft (2023, 2025, 2027 e 2029), uma troca de escolha no Draft de 2028 e os jogadores Mikal Bridges, Cam Johnson e Jae Crowder. Este último seria para os Nets mandarem para Milwaukee por mais cinco escolhas futuras do Draft. Para ganharem espaço salarial, os Bucks trocaram George Hill, Serge Ibaka e uma escolha de segunda ronda para Indiana.

Em Portland, Josh Hart fez o aquecimento para defrontar Golden State, na última madrugada, mas, dois minutos antes do início da partida, teve a informação que iria para New York.

Nos Lakers, chegou ao fim a aventura de Russell Westbrook, contratado em agosto de 2021 e que foi enviado para Utah. O desfecho não surpreende, sabendo-se agora que o jogador teve uma discussão acalorada com o técnico Darvin Ham, no intervalo do jogo com Oklahoma, aquele em que LeBron James se tornou o melhor marcador da história da NBA.

Ainda que esperado, o negócio de Westbrook foi complexo, feito em três frentes (Lakers, Minnesota e Utah) e a envolver oito (!) basquetebolistas, além de escolhas no Draft. A equipa de Los Angeles recebe D'Angelo Russell (um regresso), Malik Beasley e Jarred Vanderbilt de Minnesota, enquanto os Wolves ficam com Mike Conley e Nickeil Alexander-Walker provenientes dos Jazz, que integram Juan Toscano-Anderson e Damian Jones vindos dos Lakers.

Para a última hora ficaram James Wiseman, antiga segunda escolha do Draft por Golden State, que segue para Detroit; Patrick Beverly (ex-Lakers), que ruma a Orlando; Mason Plumlee (ex-Charlotte), transferido para os Clippers; Gary Payton II (Portland), que regressa aos Warriors; e John Wall (ex-Clippers), enviado para Houston. No entanto, era esperado que este fosse cortado pelos Rockets.