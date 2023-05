Meias-finais da Liga Betclic: o calendário de todos os jogos

Ovarense foi a última a garantir um lugar no top-4

Os quartos de final da Liga Betclic ficaram concluídos esta terça-feira, com a negra na série entre Oliveirense e Ovarense. Pela primeira vez em sete anos, os vareiros venceram em Oliveira de Azeméis (57-58), apurando-se para as meias-finais, que arrancam no sábado, na Luz.

A formação de João Tiago visita o Benfica, numa partida com início às 19h30, estando o jogo 2 e 3 programados para os dias 22 e 25 de maio, respetivamente (este último em Ovar). Se necessário, os quarto e quintos encontros discutem-se a 27 e a 30, tendo os encarnados sempre fator-casa numa eventual negra.

Já a série que opõe FC Porto e Sporting arranca no domingo, no Dragão Arena (15h45). O segundo clássico, também em casa dos azuis e brancos, realiza-se no dia 23 e o terceiro, no Pavilhão João Rocha, a 26. Os eventuais jogo 4 e 5 estão marcados para 28 e 31, tendo a equipa de Fernando Sá a vantagem de voltar ao Dragão, no caso do quinto encontro.