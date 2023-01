Mbappé foi ver os Brooklyn Nets e os adeptos da NBA foram à loucura: veja a reação

Craque francês deslocou-se com o colega e amigo Achraf Hakimi para ver o duelo da equipa de Nova York contra os San Antonio Spurs. Público ficou entusiasmado com a presença do vice-campeão do Mundo

Barclays Center just went wild when Kylian Mbappé was shown on Who"s In The House. pic.twitter.com/jLkqHfmC2t - Chris Milholen (@CMilholenSB) January 3, 2023