Max Landis voltou após um mês de paragem e assinou com grande exibição

Norte-americano foi o melhor marcador do FC Porto no triunfo contra a Ovarense, na primeira jornada da segunda fase da Liga Betclic

De fora pouco mais de um mês, Max Landis regressou este sábado ao ativo pelo FC Porto, encontrando-se recuperado de uma lesão muscular sofrida no jogo com o Chemnitz para a FIBA Europe Cup, a 31 de janeiro. Durante a paragem forçada, o norte-americano, chegado ao clube em 2019, renovou com os dragões até 2025.

Contra a Ovarense (96-74), na jornada que marcou o arranque da segunda fase da Liga Betclic, o base foi lançado a 4m07s do final do primeiro quarto, tendo uma tarde para recordar.

Em 17 minutos de utilização, Landis terminou com 20 pontos (três triplos incluídos) e três assistências, figurando entre os mais valiosos dos azuis e brancos, a par do também regressado Teyvon Myers (18 pontos e sete assistências) e Brian Conklin (18 pontos e sete ressaltos).

"Vemo-nos na quarta-feira! Vamos fazer mais alguma história na FIBA Europe Cup", escreveu o natural de Indianapolis, mais tarde, nas redes sociais, a referir-se ao encontro da primeira mão dos quartos de final da prova europeia, contra o Karhu Basket da Finlândia (20h00), no Dragão.

Com os regressos de Landis e Myers, o FC Porto apenas aguarda por Charlon Kloof, que também acompanhou in loco a vitória portista.