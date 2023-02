Max Landis: "Não vou sentir-me bem se sair do FC Porto sem mais títulos"

Natural de Indianapolis, capital do estado norte-americano de Indiana, o base chegou ao FC Porto no verão de 2019.

Max Landis renovou contrato com o FC Porto até 2025, que segura o seu melhor marcador em 2022/23, com uma média de 17,6 pontos por jogo.

"Continuar no FC Porto significa imenso. É algo muito especial para mim e para a minha família podermo-nos manter no Porto. Tenho de conquistar troféus e não me vou sentir bem se sair do FC Porto sem mais títulos, especialmente o do campeonato [nacional]. É por isso que lutamos e levo esse objetivo muito a sério, até porque é algo extremamente importante", apontou o base norte-americano.

Max Landis, de 30 anos, já foi distinguido por três vezes pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) como um dos melhores jogadores da edição 2022/23 da Taça da Europa, na qual o FC Porto assegurou um inédito apuramento para os quartos de final.

Natural de Indianapolis, capital do estado norte-americano de Indiana, o base concluiu a sua formação na Universidade de Fort Wayne e somou passagens nos belgas do Okapi Aalstar e nos alemães do Giessen 46ers, tendo chegado ao FC Porto no verão de 2019.

Max Landis venceu uma Supertaça nesse ano e tem crescido de influência desde então, com o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, a reconhecer que a permanência do atleta é "importante" face à aposta do clube na secção de basquetebol.

"Por isso, fizemos questão de assinar já com o Max Landis, considerado um dos grandes jogadores da equipa, para podermos ter uma estabilidade maior. Os resultados têm sido bons, a equipa está a corresponder ao trabalho do treinador [Fernando Sá] e àquilo que ele deseja e vê-se muita alegria no jogo", admitiu.