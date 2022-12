Mau tempo na Alemanha estraga planos do FC Porto e adia jogo

Equipa de basquetebol ficou retida em Frankfurt. Partida com o Sangalhos terá nova data.

O FC Porto anunciou esta sexta-feira que o jogo da 13.ª jornada do campeonato de basquetebol, com o Sangalhos, marcado inicialmente para as 18h00 de sábado, foi adiado. Os dragões ficaram retidos em Frankfurt, na Alemanha, devido ao mau tempo, após a deslocação à Roménia para mais um encontro da FIBA Europe Cup.

Apenas Miguel Queiroz, de modo a marcar presença no funeral da mãe, e o treinador Fernando Sá viajaram de regresso a Portugal. A nova data para o jogo será definida após um acordo entre os dois clubes.

O FC Porto defronta o Niners Chemnitz na próxima terça-feira e deverá ficar na Alemanha até à realização desse encontro da FIBA Europe Cup.