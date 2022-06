Declarações de Norberto Alves, treinador do Benfica, no final do terceiro jogo da final do play-off da Liga de basquetebol, disputado no Dragão Arena, que o FC Porto venceu por 65-47.

O que faltou: "Fomos muito pouco eficazes na segunda parte, tivemos uma percentagem de lançamento muito má. Quando jogamos fora temos de ter uma abordagem mental mais agressiva, o que nos faltou no início da segunda parte, e permitiu ao adversário ter mais confiança e conforto."

Luta pelo título continua: "Queríamos vencer e conquistar já hoje o título, mas aprendemos sempre com as derrotas. No próximo jogo, queremos uma melhor atitude mental, semelhante à que tivemos nos jogos em Lisboa."

Arbitragem e valores: "Mau para a competição é falar-se o ano todo de arbitragens. O positivo é todos os intervenientes diretos focarem-se no jogo e nos valores do desporto. Se ganhássemos por 3-0 com mérito seria igual a vencer 3-2. O Benfica ficou em primeiro lugar na fase regular porque foi melhor, tanto no ataque como na defesa. Superámos momentos negativos e evoluímos. Mas, no jogo de hoje, sentimos que não mostrámos todo o nosso valor".