Mário Gomes, selecionador de basqutebol: "Não nos deixam ganhar os jogos..."

Selecionador nacional de basquetebol estava bastante zangado com a arbitragem do Portugal-Bósnia Herzegovina

"É frustrante perder assim. A Bósnia não foi melhor do que nós. O que sentimos durante o jogo é que não nos iam deixar ganhar. Num jogo como este, em que competimos a este nível, em que estivemos de igual para igual dentro de campo e acabámos quase com o dobro das faltas e com quarenta lances livres para eles, aquilo que sentimos é que, por muito que equilibremos os jogos, em determinadas circunstâncias, não nos vão deixar ganhar", desabafou este domingo Mário Gomes, após a derrota de Portugal frente à Bósnia-Herzegovina, por 84-75, na primeira jornada da pré-qualificação para os Jogos Olímpicos.

"Foi particularmente notório que os critérios de arbitragem não foram iguais consoante os jogadores que eram alvo das decisões. Como transmiti aos árbitros, à mesa e aos encarregados da FIBA, tivemos em campo jogadores normais e alguns jogadores VIP. Os jogadores VIP tiveram um tratamento diferenciado", acusou o selecionador nacional, reforçando: "Não nos deixam ganhar os jogos que temos capacidade para ganhar".

Mário Gomes deixou ainda uma questão. "Estou mesmo muito orgulhoso da equipa e dos meus atletas, mas a pensar seriamente se vale a pena continuar, quando não nos deixam sair do lugar em que estamos", sublinhou.