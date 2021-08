Mário Gomes e o feito da Seleção Nacional: "Equipa merece reconhecimento maior do que tem tido"

Selecionador luso, que conduziu Portugal à inédita presença na qualificação para o Mundial'2023 de basquetebol, enalteceu o trabalho desenvolvido este ano e, por isso, assumiu realização completa

Reação ao apuramento: Nos últimos nove meses, esta equipa tem feito um trabalho sério, empenhado e muito profissional. Quero aproveitar o dia de hoje para reclamar algum reconhecimento para esta equipa. Penso que merece um reconhecimento maior do que aquele que tem tido e nem estou a falar por mim."

Admiração intocável: "A Federação deu-nos condições e competia-nos retribuir. Antes do apuramento, tive a oportunidade de efetuar um balanço com os jogadores. Mesmo que os resultados fossem outros, a qualidade do trabalho que esta equipa fez é digna de todos os elogios. Não chega treinar, é preciso fazer muitos jogos deste nível para que os atletas estejam habituados àquilo que depois encontrarão."

Agradecimento: "Em primeiro lugar, estou a falar pelos jogadores. Depois, pelos dois treinadores que me acompanham, além de toda a gente que trabalha para que esta equipa possa lutar por objetivos, sobretudo as pessoas do "staff" que me acompanha e que facilitam o trabalho. Durante este tempo que tenho na seleção, só preciso de pensar em basquetebol."

Nova era: É sempre muito ingrato comparar gerações, até porque os resultados competitivos dependem dos momentos, dos adversários e de muitas outras coisas. Quer enquanto adjunto, quer como treinador principal desde 2017, nada tenho a apontar a jogador nenhum durante a passagem pela seleção. Só tenho elogios a fazer. Todos deram o máximo. Em algumas vezes, esse máximo chegou para atingir as nossas metas."