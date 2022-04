Manu Ginobili ganha lugar no Hall of Fame de basquetebol

Argentino passou 16 anos na NBA

Manu Ginobili, quatro vezes campeão com os San António Spurs, vai ser introduzido no Hall of Fame, depois de ter estado 16 anos na Liga norte-americana (NBA), revelou este sábado o organismo.

Ginobili, que terminou a carreira em 2018, junta-se a Tim Hardaway, base dos Golden State Warriors e Miami Heat nos anos 90, e George Karl, lendário treinador dos Seattle Supersonics e vencedor de mais de 1000 jogos na época regular, na turma de 2022 do Hall of Fame, o corredor da fama.

Atualmente com 44 anos, além dos quatro títulos na NBA, Ginobili conquistou a medalha de ouro com a Argentina, nos Jogos Olímpicos Atenas'2004.

Durante a passagem pela competição, o eterno 20 dos Spurs, duas vezes chamado ao jogo dos All-Star, formou um trio poderoso com Tim Duncan, que já parte do Hall of Fame, e com o francês Tony Parker.

Sob o comando do técnico Gregg Popovich, a formação texana foi das mais poderosas no início do novo século, com campeonatos conquistados coroado 2003, 2005, 2007 e 2014.

Ginobili e os restantes nomeados serão oficialmente introduzidos no Hall of Fame no fim de semana de 9 e 10 de setembro, em Massachusetts.