Mais de 68 mil adeptos numa só partida e um recorde na NBA

Nos 50 anos de San Antonio, o Alamodome recebeu a maior assistência da história da NBA, mas Golden State estragou a festa.

O encontro entre San Antonio e Golden State, durante o qual os Spurs celebraram o 50.º aniversário, entrou no livro dos recordes, ao ter tido a maior assistência da história.

Com os números iniciais a apontarem para mais de 63 mil, as bancadas do mítico estádio Alamodome encheram-se com 68.323 espectadores, número oficializado pela antiga glória David Robinson, a acabar o terceiro quarto.

Manu Ginobili e Tony Parker foram outras estrelas presentes na festa, só estragada pelo triunfo largo dos Warriors (113-144).