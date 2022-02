Jogo da 19.ª ronda do campeonato de basquetebol foi adiado.

O jogo entre o Lusitânia e o FC Porto, agendado para as 21h30 desta sexta-feira, no Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, foi adiado de vido à existência de casos positivos de covid-19 na equipa açoriana.

A partida será disputada em data ainda a anunciar.