Luka Doncic lidera a Eslovénia a uma histórica presença nos Jogos Olímpicos

Venceu a anfitriã Lituânia por 96-85, na final do pré-olímpico Tóquio2020.

A Eslovénia, liderada por um soberbo Luka Doncic, qualificou-se pela primeira vez na história para o torneio olímpico de basquetebol, ao vencer a anfitriã Lituânia por 96-85, na final do pré-olímpico Tóquio2020 de Kaunas.

O base dos Dallas Mavericks dominou o encontro por completo, conseguindo um triplo duplo de 31 pontos - com um em cinco nos "triplos", 12 em 18 nos "tiros" de dois e quatro em cinco nos lances livres -, 13 assistências e 11 ressaltos.

Em 33.42 minutos, destaque ainda para o facto de Doncic, eleito naturalmente o MVP do torneio de Kaunas - prémio que recebeu das mãos da "lenda" lituana Arvydas Sabonis -, apenas ter cometido dois "turnovers" (perdas de bola sem lançamento).

O 77guiou a Eslovénia, mas não conseguiu o apuramento sozinho, tendo preciosas ajudas de Vlatko Cancar (18 pontos e cinco ressaltos), Jaka Blazic (16 pontos), Mike Tobey (13) e Zoran Dragic (nove), irmão do ausente Goran Dragic (Miami Heat).

Na formação da casa, Arnas Butkevicius, Mantas Kalnietis e Jonas Valanciunas (Memphis Grizzlies) marcaram todos 14 pontos, enquanto Domantas Sabonis (Indiana Pacers) se ficou pelos nove.

A Eslovénia chegou a liderar por 10 pontos no período inicial (28-18), mas os anfitriões recuperaram no segundo, no qual nunca comandaram, porém, por mais do que dois pontos (42-40 e 49-47), com o intervalo a chegar com uma igualdade (52-52).

Os eslovenos voltaram a fugir no início do terceiro período (71-59), os lituanos ainda se aproximaram, com um parcial de 10-0 (71-69), mas os "forasteiros" responderam com um 9-0, incluindo seis pontos de Blazic, para uma liderança de 80-69.

No quarto parcial, a vantagem subiu para um máximo de 16 (85-69), com a Eslovénia, depois, a controlar por completo os acontecimentos, sempre sob a liderança do "miúdo" Doncic, de 22 anos, que já deve estar a sonhar com uma medalha em Tóquio2020.

Alemanha e Brasil, em Split, Sérvia e Itália, em Belgrado, e República Checa e Grécia, em Victoria, lutam pelas outras três vagas no torneio de basquetebol dos próximos Jogos Olímpicos.

Em Tóquio2000, o Grupo A será composto por Irão, França, Estados Unidos e o vencedor de Victoria, o B por Austrália, os vencedores de Split e Belgrado e a Nigéria e o C por Argentina, Japão, Espanha e Eslovénia.