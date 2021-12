Luís Magalhães visa federação e FC Porto: "É importante, mais do que comunicados ou arranjinhos"

Declarações do treinador do Sporting, Luís Magalhães, após a derrota com o FC Porto na 13ª jornada

O FC Porto venceu o Sporting, por 66-59, no jogo grande da 13ª jornada do campeonato, aproximando-se da equipa leonina na classificação.

No final do jogo, o treinador leonino, Luís Magalhães, em declarações à Sporting TV, criticou durante o comunicado da Federação e do FC Porto, na segunda-feira, que colocou um ponto final no boicote portista aos árbitros do último jogo da final de 2020/21.

"O FC Porto foi um justo vencedor, porque em termos de percentagens foi melhor do que nós, nomeadamente nas percentagens de três pontos, nos quais estivemos em noite 'não'. De qualquer forma não vamos branquear a situação que se está a viver, com árbitros condicionados e a associação de juízes a repudiar o comunicado que foi feito. Há duas palavras para aplicar: isto é uma vergonha e uma grande falta de coragem. É importante que isto se diga, mais do que comunicados ou arranjinhos. O que se está a passar no basquetebol é uma vergonha e demonstra falta de coragem das pessoas que podem decidir", disse.

Recorde-se que na segunda-feira, o FC Porto revogou a decisão de não participar em jogos da liga portuguesa de basquetebol para os quais a federação da modalidade nomeie árbitros cujo desempenho foi alvo de protestos do clube.

Num comunicado conjunto, os dragões e a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) consideram que a situação, que já motivou a ausência nos jogos com a Ovarense e Oliveirense, provoca "elevados prejuízos para o prestígio da modalidade" e assumem intenção de resolver a questão.