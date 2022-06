Declarações do ex-treinador de basquetebol do Sporting, Luís Magalhães, no canal de televisão do clube leonino

Luís Magalhães, entrevistado na Sporting TV, para fazer um balanço da passagem de três anos pelo basquetebol leonino - conquistou seis títulos - voltou a ser bastante crítico do FC Porto.

"Isto é uma história que ouvi, não é minha, nem quero insultar ninguém, mas sabem qual é o concelho em Portugal que tem mais portistas? É o Conselho de Arbitragem. Alguém não vai gostar da piada mas é uma piada", disse o ex-técnico leonino, ressalvando que se tratava de um piada que contava por estar na Sporting TV.

Antes destas frases, já dirigira outras palavras ao FC Porto: "O Sporting voltou ao basquetebol e mudou todo o status quo da modalidade. Intrometeu-se e de que maneira. As equipas que ainda agora estão na final do play off [Benfica e FC Porto] já não ganham há muito tempo. O FC Porto está a sentir toda essa pressão de ganhar e com isso a transformar o basquetebol pelos piores motivos. Eu estive no FC Porto, gostei de lá estar, nada a dizer. Este FC Porto ganhou uma Taça da Liga nos últimos três anos e numa final, com o Sporting, que vinha de uma prova europeia. Perdemos e não partimos o troféu, não partimos nada", disse.

"Tornou-se hábito em Portugal de entregar os troféus aos museus dos clubes e lembro-me muito bem do presidente [Pinto da Costa] ter dito na altura que já tinha saudades de receber troféus de basquetebol no museu. Foi, claro, um recado à modalidade. Aquela boca, foi mais uma boca que pressionou. O FC Porto investe sempre, traz sete americanos, tem projeto europeu e depois não ganha nada. E tenta ganhar com outras coisas, coisas que enquanto lá estive não aconteceram. O FC Porto pressiona árbitros, o que o FC Porto faz é inconcebível".