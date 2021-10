Luís Magalhães diz que Sporting tem sido prejudicado: "Há quem vete árbitros"

Luís Magalhães, treinador do Sporting

Técnico dos leões visou o FC Porto no final do jogo com o Póvoa, ganho por 68-71

O técnico do Sporting, Luís Magalhães, abordou este sábado o tema da arbitragem do basquetebol, em foco nos últimos meses, desde a célebre negra da final do play-off da época passada.

No passado fim de semana, o FC Porto fez falta de comparência em Ovar contra a nomeação do árbitro Paulo Marques, que fora auxiliar naquele derradeiro quinto jogo.

Depois de vencer o Póvoa por 68-71, o timoneiro dos leões considerou que se tratou de "um jogo muito condicionado", para depois ir mais longe.

"Os árbitros estão muito condicionados nos jogos do Sporting. Temos de falar com a FPB. Não estamos satisfeitos, estão a prejudicar o Sporting e por isso temos de ver o que fazer. Há quem vete árbitros", completou, em declarações aos meios oficiais do emblema de Alvalade.